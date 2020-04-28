الرياض في المقدمة ومكة ثانياً.. 2096 حالة تعافٍ من كورونا في خمس مدن

متحدث الصحة: 253 حالة تعافٍ جديدة وإجمالي المتعافين 2784 شخصاً

جاءت مدينة الرياض في مقدمة مدن المملكة بعدد المتعافين بكورونا منذ بداية أزمة الفيروس الجديد وحتى اليوم بواقع 860 حالة تعافٍ فيما تلتها مكة المكرمة في المركز الثاني بـ 472 حالة تعافٍ ثم جاءت ثالثاً مدينة جدة 371 حالة تعافٍ ورابعاً المدينة المنورة 197 حالة تعاف وخامساً مدينة القطيف بـ 196 حالة تعاف، حتى اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2784 حالة ولله الحمد.