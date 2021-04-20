خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية

تنوعت ما بين دخول الأفراد دون كمامة وعدم تأمين المطهرات وقياس الحرارة

أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.

وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وزارة التجارة

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20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 08:44 PM

تنوعت ما بين دخول الأفراد دون كمامة وعدم تأمين المطهرات وقياس الحرارة

خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.

وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

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وزارة التجارة

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