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تنوعت ما بين دخول الأفراد دون كمامة وعدم تأمين المطهرات وقياس الحرارة

خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.

وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.