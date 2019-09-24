رازفان: مباراة التعاون لن تكون سهلة.. وإدواردو: لن نبحث عن رد الثأر

في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريقين

أكد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه مع التعاون أنه يعمل على استمرار انتصارات الفريق وقال: "سنخوض مباراة لن تكون سهلة، تحضيراتنا متواصلة، ولا يوجد لنا مجال لنخطو خطوة خاطئة".

وأضاف: استعدنا خدمات عبدالله عطيف وينتظر أن تتحدد جاهزية كاريلو اليوم أو غداً، حيث ستخلو قائمة الفريق في لقاء التعاون من سلمان الفرج نظير الإصابة.

وزاد: نملك لاعبين على مستوى عالٍ جاهزين لخوض جميع المباريات، وتفكيرنا منصب حالياً نحو الفوز في مباراة التعاون وحصد النقاط الثلاثة، حيث نبحث دائماً عن الحلول واستغلال الفرص، إضافة إلى تقليل الأخطاء.

من جانبه قال كارلوس إدواردو: استعدينا جيداً خلال الأيام الماضية، ونطمح للظهور بشكل جيد خلال المباراة، نعرف صعوبة المباراة أمام فريق منظم، قدم أداءً جيداً الموسم الماضي، وتغلبوا علينا.

وعن الخسارة بخماسية ثم ثنائية من التعاون في ظرف أقل من أسبوع قال: "الظروف تغيرت هذا العام، والإعداد مختلف، ولا يوجد في كرة القدم رد ثأر، ونسعى للفوز في كل مباراة بمعزل عن الأخرى".