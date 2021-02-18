أمطار رعدية ورياح سطحية على الشرقية.. و"المدني" يحذّر

تشمل الأحساء والدمام والقطيف ورأس تنورة وتستمر حتى الثامنة مساء

حذّرت مديرية الدفاع المدني من هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية مع نشاط في الرياح السطيحة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وقالت إدارة الدفاع المدني على حسابها بتويتر: تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة #الشرقية يشمل: (الأحساء، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، الخبر، الدمام، العديد، القطيف) حتى الساعة 8 مساءً.