أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمنطقة الشرقية

شملت: الدمام والخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات: (الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة)، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.