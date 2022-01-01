أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمنطقة الشرقية

شملت: الدمام والخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات: (الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة)، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

0

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 07:02 PM

شملت: الدمام والخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة

أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالمنطقة الشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

0 208

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات: (الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة)، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022