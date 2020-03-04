الحصيني يبشّر بحالة ماطرة خفيفة نهاية الأسبوع

توقع تقلبات ورياحاً من شبه قوية إلى قوية و#غباراً

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ماطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع -بإذن الله- وتقلبات جوية ورياحاً من شبه قوية الى قوية و#غباراً؛ إلا أن يصرفها الله، مع فرصة أمطار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية بسبب سرعة الرياح المتوقعة، وتترافق مع إجازة نهاية الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.