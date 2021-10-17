خلفًا لـ"العطوي".. الاتفاق يكمل مشوار الموسم مع "فلادان"

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الأحد، مع الصربي فلادان لتولّي قيادة الفريق الأول لكرة القدم "فنيًّا" حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري خلفًا للمدرب الوطني خالد العطوي.

يذكر أن فلادان صاحب الـ51 عامًا سبق له تدريب العديد من الأندية خلال مسيرته؛ من أبرزها فريق جفور ايفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق أمونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستار الصربي، والنادي الأهلي السعودي، وفريق أيك أثينا اليوناني.

ومن أبرز إنجازاته: تحقيق الدوري الصربي موسم 2017 و2018، وتحقيق كأس صربيا موسم 2015، كما حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الصربي موسمَيْ 2017 و2018.