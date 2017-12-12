"مكلارين البريطانية" تكشف عن سيارتها الجديدة "سينا‎"

قيمتها تُقارب 4 ملايين ريال وتُعرض في جنيف 2018

عبدالملك سرور: كشفت شركة مكلارين البريطانية عن سيارتها الجديدة "سينا"، وقد تم إطلاقها بهذه الاسم تكريماً لسائق السيارات "آيرتون سينا" البرازيلي الجنسية، الذي أحرز بطولة العالم لـ"الفورميلا وان" ثلاث مرات لصالح فريق مكلارين في أعوام 1988 و1990 و1991. وقد توفي آيرتون سينا بعد حادث مروع حين كان يحتل المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى في سان مارينو في إيطاليا لصالح فريق ويليامز في عام 1994.

وتعد السيارة أخف سيارة ماكلارين يُسمح بقيادتها قانونياً على الطرق العامة؛ إذ إن هيكلها مصنوع من ألياف الكربون؛ حيث إن وزن السيارة لا يتجاوز 1.198kg فقط، كما أن الجناح الخلفي المميز مصنوع من ألياف الكربون، ويتم الدخول للسيارة عبر الأبواب التي ترتفع للأعلى، وهي الأخرى مصنوعة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى قطعتين من الزجاج إحداهما متحركة والأخرى ثابتة.

أما المحرك فهو من النوع المزدوج التوربيني بسعة 4.0 لتر V8، وبناقل حركة يدوي ثنائي الكلتش مكون من سبع سرعات، وتعمل بنظام الدفع الخلفي، وتبلغ قوة المحرك 798 حصاناً و590 رطلاً- قدم من عزم الدوران؛ بينما تحمل تسارعاً رائعاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط، وسرعة قصوى تبلغ 320كم/س.

وتتميز مقصورة القيادة بعجلة رياضية وبأزرار أقل من المتوقع ومثبتات من ألياف الكربون ممدودة مصممة للاستخدام، مع قفازات السباق، واختيار مقاعد الكانتارا أو الجلد وشاشة قابلة للطي، ويحتوي الكونسول الوسطي على أزرار نقل الباب التي تم نقلها ومفاتيح النوافذ، وشاشة لمس للمعلومات والترفيه، ومحدد وضع القيادة باستخدام إعدادات ضبط الحركة والراحة والمسارات الرياضية، وهناك أيضاً وضع السباق.

وسيتم صناعة السيارة يدوياً في مركز إنتاج ماكلارين بإنجلترا، وسوف يقتصر الإنتاج على 500 مركبة، وسيكون سعر المركبة 750.000 £ بما في ذلك الضرائب؛ ما يعادل 3757000 ريال سعودي، وستعرض السيارة رسمياً في معرض جنيف الدولي الثامن والثمانين للسيارات في مارس 2018.