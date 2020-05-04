"آبي" يطالب الخبراء بإعداد خارطة طريق لاستئناف النشاط الاقتصادي

أفاد بأن تجربة سريرية لعقار أفيجان تسير بشكل سلس

ذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (الاثنين)، أنه طلب من الخبراء وضع خارطة طريق لاستئناف النشاط الاقتصادي، وفقًا لإرشادات جديدة تتعلق بأسلوب الحياة خلال أسبوعين.

وبين "آبي" في مؤتمر صحفي أن تجربة سريرية لعقار أفيجان تسير بشكل سلس، وأن طلبًا بالتصريح باستخدام دواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج كوفيد-19 قدم في اليابان اليوم، وفقاً لـ"رويترز".