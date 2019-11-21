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تفاعلًا مع "سبق".. أنه يهدد حياة ٨٠ طالبًا

مدير تعليم محايل حول مبنى تعليمي مهجور: تم حصره ضمن المباني المخلاة

رد تعليم محايل عسير على ما نشرته "سبق" يوم أمس في خبر تحت عنوان "منذ 7 أعوام.. مبنى مدرسي مهجور يهدد سلامة ٨٠ طالبًا بمحايل"، وذلك عبر خطاب خاص بـ"سبق".



وفي هذا الإطار أوضح مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، أنه بناء على ما نشرته "سبق" بأن المبنى سليم إنشائيًّا ولا يوجد عليه أية ملاحظات.



وأضاف: أما بالنسبة للمبنى القديم فهو في دائرة اهتمام الإدارة وقائد المدرسة؛ حيث تتم العناية به ورشّه بالمبيدات وهو معزول عن المبنى الجديد بجدار أسمنتي، وتم الوقوف عليه وحصره مسبقًا ضمن المباني المخلاة، وتم الرفع به إلى الوزارة، علمًا بأن إدارة التعليم والمكتب وقيادة المدرسة لم تتلقَّ أية شكاوى عن هذا الموضوع من أي جهة.