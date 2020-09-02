مكة.. العثور على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة

أمانة العاصمة المقدسة سلّمتها إلى "السياحة" بحكم الاختصاص

عثرت أمانة العاصمة المقدسة على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بالصور عثورها على شواهد قبور بجوار مقابر المعلاة بمكة المكرمة. وقامت الأمانة بتسليمها إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.