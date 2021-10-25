هندي يبيع زوجته ويشتري بثمنها هاتفاً ذكياً

أنفق الباقي على الترفيه وتناول الطعام

أقدم شاب هندي على بيع زوجته، لرجل آخر، بعد شهر واحد فقط من الزواج، واشترى بثمنها هاتفاً ذكياً، وصرف الباقي في الترفيه عن نفسه.

وحسب صحيفة "إنديا تايمز"، أقدم شاب هندي عمره 17 عاماً من ولاية راجستان على بيع زوجته لرجل آخر عمره 55 عاماً مقابل 180 ألف روبية (2400) دولار أميركي تقريباً.

وعندما عاد الزوج إلى قريته وحيداً، سأله أهل الزوجة عنها، فقال إنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر.. إلا أنهم لم يصدقوا روايته وتقدّموا بشكوى عاجلة لقسم الشرطة الذي استجوبه ووجد ثغرات في إفادته. وبمراجعة سجل مكالماته الهاتفية اكتشفوا القصة، فتمّ القبض عليه، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وعندما حاولت الشرطة استرداد الزوجة "26 عاماً"، من منطقة باران جنوب شرقي راجستان، واجهت صعوبة كبيرة، حيث رفض القرويون المحليون السماح لفريق الشرطة بأخذها معهم، مؤكدين أنهم دفعوا ثمنها. وطالبوا باسترداد أموالهم، إلا أن الزوج "المراهق" كان قد اشترى لنفسه هاتفاً ذكياً، وأنفق الباقي على الترفيه وتناول الطعام.