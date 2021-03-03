#المواصفات_السعودية: إبريق الشاي المطلي بالأصفر آمن والمتداول غير صحيح

سحبت عدة عيّنات من هذه المنتجات.. وقالت: الاختبارات اللازمة أظهرت أنها آمنة

طمأنت #المواصفات_السعودية جميع المستهلكين؛ مؤكدة عدم دقة المعلومات المتداولة حول التحذير من إبريق الشاي المطلي بالأصفر.

وقالت الهيئة في تفاعل سريع مع المتداول: تمّ سحب عدة عيّنات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة التي أظهرت أمان هذه المنتجات.

وأهابت #المواصفات_السعودية بالجميع تحرّي الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

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03 مارس 2021 - 19 رجب 1442 08:55 AM

سحبت عدة عيّنات من هذه المنتجات.. وقالت: الاختبارات اللازمة أظهرت أنها آمنة

#المواصفات_السعودية: إبريق الشاي المطلي بالأصفر آمن والمتداول غير صحيح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طمأنت #المواصفات_السعودية جميع المستهلكين؛ مؤكدة عدم دقة المعلومات المتداولة حول التحذير من إبريق الشاي المطلي بالأصفر.

وقالت الهيئة في تفاعل سريع مع المتداول: تمّ سحب عدة عيّنات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة التي أظهرت أمان هذه المنتجات.

وأهابت #المواصفات_السعودية بالجميع تحرّي الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

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