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سحبت عدة عيّنات من هذه المنتجات.. وقالت: الاختبارات اللازمة أظهرت أنها آمنة

#المواصفات_السعودية: إبريق الشاي المطلي بالأصفر آمن والمتداول غير صحيح

طمأنت #المواصفات_السعودية جميع المستهلكين؛ مؤكدة عدم دقة المعلومات المتداولة حول التحذير من إبريق الشاي المطلي بالأصفر.

وقالت الهيئة في تفاعل سريع مع المتداول: تمّ سحب عدة عيّنات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة التي أظهرت أمان هذه المنتجات.

وأهابت #المواصفات_السعودية بالجميع تحرّي الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.