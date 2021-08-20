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بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بمنطقة نجران

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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة نجران بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما انتهي من تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 194 يوماً 2012 مسجدًا.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.