خبير كوري: المملكة أحدثت تقدماً كبيراً في الجودة وشعبنا يحترم السعودية

خلال الجلسة العلمية الأولى من فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة في جدة

قال رئيس المنظمة الأسيوية للجودة الدكتور وان سيون شن، إن المملكة العربية السعودية تحدث تقدماً كبيراً في مجال الجودة، مشيراً إلى أن بلاده تجمعها شراكة جيدة ورائعة مع السعودية، وإن الكوريين يحترمون السعودية ويقدرون مشاركتها في نجاح كوريا.

وأضاف "شن" خلال الجلسة العلمية الأولى من فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة: نحن اليوم وصلنا إلى الجيل الرابع للجودة، حيث ندمج الخدمات مع التطبيقات، موضحاً أن الجيل الأول من الجودة ركز على التفتيش على المنتجات، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإبداع والابتكار.

وتابع: يجب علينا أن نركّز على مختلف الجوانب من تغير العقليات والأنظمة والمصانع والنشاطات، وجعلها تصبّ جميعاً في مصلحة الجودة، وعلينا أيضاً أن نعمل على وضع مقاييس في كل القطاعات، بحيث يمكن أن نشخّص ونحل المشاكل المستقبلية.

بدوره، تحدّث الدكتور تشوي كابهونغ رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية عن نظام المواصفات الوطني الكوري ودوره في البنية التحتية.

وقال: خلال فترة قصيرة بين 1970 و2008 قد زادت الصادرات الكورية أكثر من 500 ضعف، وارتفع مؤشر النمو الاقتصادي في البلاد لأمرين مهمين أولهما فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بالصادرات والأمر الثاني كان متعلق بالجودة.

وأضاف: الصادرات الكورية اليوم من بين الـ100 الأعلى في العالم، وأنه منذ عام 2001 وحتى 2018 زاد عدد المنتجات الكورية 18 ضعفاً.

من جهته، قدّم الدكتور يونقجن سوه نائب رئيس المركز العالمي لخدمة العملاء في شركة "سامسونج" شرحاً عن استراتيجية الشركة للتميز في الجودة.

وقال: نظام الجودة المتبع في "سامسونج" مقسم على أجزاء رئيسية؛ منها ما هو موجود في وحدة الأعمال، ومراكز المبيعات، وبالإضافة إلى مواقع الجودة الإقليمية.

وأضاف: مواقع الإنتاج العالمية مسؤولة عن جودة المنتج أثناء إنتاجه، أما مواقع الجودة الإقليمية فإنها تلعب دوراً مهماً في خدمة العملاء وتقديم المعلومات عن المشاكل التي تواجههم في مجال الجودة.