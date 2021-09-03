الانضباط ترفض احتجاج الأهلي حول عدم شرعية هدف ضمك

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة من الناحية الموضوعية الاحتجاج المقدم من نادي الأهلي بعد مباراته مع فريق ضمك، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على الشبكة العنكبوتية "قيام النادي الأهلي بتقديم احتجاج بعد مباراته مع نادي ضمك وكان موضوع الاحتجاج المقدم من النادي الأهلي متعلقاً بوقوع خطأ فني صادر من حكم المباراة، وطالب النادي الأهلي في احتجاجه بقبوله شكلاً وإحالة الاحتجاج إلى الجهة المنظمة بناء على المادة (132) فقرة (8) من لائحة الانضباط والأخلاق".

وأضافت" وعليه قامت لجنة الانضباط والأخلاق بمخاطبة لجنة الحكام للإفادة، ووردت إفادة لجنة الحكام مرفق بها نسخة من تقرير مقيّم الحكام الذي لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة، وتضمنت الإفادة من قبل لجنة الحكام التأكيد على عدم وجود خطأ فني وقع فيه حكم المباراة، وعدم وجود سوء تطبيق لقانون كرة القدم، وزودت لجنة الحكام لجنة الانضباط والأخلاق بنسخة من مخاطبتها مع المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB والذي أكد عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم".

وعليه قررت:

أولاً: قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية.

ثانياً: رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية.

ثالثاً: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ويذكر أن نادي ضمك سجل هدف التعادل عن طريق الجزائري هلال سوداني بعد دقيقة من هدف نادي الأهلي الذي سجله السنغالي الحسن نداو، لتنتهي المباراة بالتعادل ويكون التعثر الثالث للفريق الغربي بعد تعادله مع الفيصلي والحزم في الجولتين الماضيتين.

وجاء الاحتجاج على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم المواجهة لتقنية "الفار" للتأكد من صحتها، حسب ما ذكر النادي الأهلي.



