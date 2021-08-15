عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض

الإدارة أعلنت عبر تويتر إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

تفاعل المرور مع تغريدة تطالب بضبط قائد متهور عكس السير بأحد طرق الرياض، ومارس التفحيط وعرّض حياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور على تويتر في تفاعله مع مغرّد كشف الواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.