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قال: إيران تريد الانتقام عن طريق عميلهم في اليمن

"القحطاني": إرهاب الحوثي لم يؤثر على سير العمل والحركة بمطار أبها

رصد المحلل السياسي والخبير العسكري المعروف اللواء طيار ركن متقاعد عبدالله بن غانم القحطاني، من خلال تواجده بمطار أبها عصر هذا اليوم؛ طمأنينة الحركة وانسيابية الحركة الجوية المعتادة وتوافد الزوار والسياح في مطار أبها.



وقال القحطاني في تغريدة مصورة له على تويتر: "نحييكم من مطار أبها الدولي، وكل خدماته وحركته الملاحية الجوية والأرضية على ما يرام".



وأضاف: "إرهاب الحوثي لم يؤثر على سير العمل والحركة بشكل عام في المطار.. الألم الرهيب في إيران والانتقام ينفذه ابنهم وعميلهم الحوثي.. يشعرون جميعًا بالهزيمة فيهاجمون المدنيين؛ أسلوب الجبناء".



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم في مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.