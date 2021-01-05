ميدان الفروسية بحائل ينظم غداً حفل سباقه الثاني عشر

يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً الأربعاء حفل سباقه الثاني عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر، حيث خُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات، والشوط الرابع مفتوح أفراس بينما خُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح الدرجات (خيالة المنطقة).