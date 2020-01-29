دوريات أمن بيشة تحبط تهريب 56 كجم "حشيش"

مواطن في العقد الثالث حاول تهريبها إلى الرياض

نجح أفراد دوريات الأمن في بيشة، صباح اليوم، في الإطاحة بمواطن على طريق بيشة– الرياض، عندما كان يحاول تهريب نحو 56 كجم "حشيش" لمنطقة الرياض.

وقالت مصادر "سبق": دوريات الأمن بمحافظة بيشة أحبطت اليوم تهريب 56 كجم "حشيش" كانت في طريقها لمنطقة الرياض، حيث استوقفت مركبة يقودها مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر على طريق بيشة الرين، وبتفتيشها عُثِر بداخلها على الممنوعات.

وأكدت المصادر أنه تم تسليم المضبوطات والمهرب وسيارته للجهات المعنية؛ لاتخاذ اللازم حياله.

دوريات الأمن بيشة تهريب حشيش

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29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 02:31 PM

مواطن في العقد الثالث حاول تهريبها إلى الرياض

دوريات أمن بيشة تحبط تهريب 56 كجم "حشيش"

سعود الدعجاني

بيشة

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نجح أفراد دوريات الأمن في بيشة، صباح اليوم، في الإطاحة بمواطن على طريق بيشة– الرياض، عندما كان يحاول تهريب نحو 56 كجم "حشيش" لمنطقة الرياض.

وقالت مصادر "سبق": دوريات الأمن بمحافظة بيشة أحبطت اليوم تهريب 56 كجم "حشيش" كانت في طريقها لمنطقة الرياض، حيث استوقفت مركبة يقودها مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر على طريق بيشة الرين، وبتفتيشها عُثِر بداخلها على الممنوعات.

وأكدت المصادر أنه تم تسليم المضبوطات والمهرب وسيارته للجهات المعنية؛ لاتخاذ اللازم حياله.

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دوريات الأمن بيشة تهريب حشيش

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