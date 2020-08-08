"كورونا" يغزو 1.345 مغربيًا ويقتل 19 خلال 24 ساعة

إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع إلى 32.007

سجل المغرب 1.345 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 32.007.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 480.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 22.190 بعد تعافي 642 شخصًا.