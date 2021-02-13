"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، في منطقة المدينة المنوّرة، تضمّن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، المهد، خيبر، وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.