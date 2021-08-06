"الداخلية في أسبوع".. مقطع فيديو يرصد أهم النجاحات والقرارات الأمنية

مديرية مكافحة المخدرات أطاحت بـ 4 مواطنين بمنطقتي القصيم وتبوك

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 21 وحتى 27 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 31 يوليو وحتى 6 أغسطس 2021م.

وأشارت تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن واشتراكه مع عددٍ من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والمتاجرة بالمخدرات.

وتضمن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على (4) مواطنين بمنطقتي القصيم وتبوك، لترويجهم مواد مخدرة، وبحوزتهم (75.855) قرص إمفيتامين مخدر، و (38) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (9.160) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و (74) جراماً من مادة (الشبو) المخدر، وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي، كما قبضت على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لتروجيهم أكثر من (163) ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و (4) كيلو جرامات من مادة (الشبو)، وإحالتهم جميعاً إلى فرع النيابة العامة.

وتضمن الفيديو إلى أن حرس الحدود ق أحبط محاولة تهريب (368) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و أكثر من (17.5) طن من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على جميع مهربيها وعددهم (62) متهماً.

وأشار إلى القبض على مواطن وبحوزته (28) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وكشف أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (12.642) مخالفًا، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 18/ 12/ 1442هـ.

وتضمن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (92) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأشار الفيديو إلى رصد (22.042) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 15 وحتى 21/ 12 / 1442هـ.

وكشف المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (عسير، مكة المكرمة، حائل، الجوف)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

ولفت إلى أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2408) مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (334.183) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (47.740) اتصالاً لكل يوم.