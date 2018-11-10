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ما بين متوسطة إلى غزيرة على حائل والقصيم وشمال شرق الرياض

"الأرصاد" تعلن استمرار الحالة الجوية على المملكة حتى يوم غد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة حتى يوم غد.

وقالت الهيئة: الحالة الجوية الماطرة على المملكة تستمر حتى غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشرقية لكل من: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وشمال شرق الرياض، والمنطقة الشرقية، خاصة وسط المنطقة والأجزاء الشمالية منها.