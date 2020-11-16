"الصحة العالمية" تكشف عن إصابة 65 من موظفيها بـ"كورونا"

"غيبريسوس" يغادر الحجر الصحي

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين)، عن إصابة 65 من موظفيها في أنحاء العالم بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء.

وقالت الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: "لقد كانت لدينا بعض الحالات الأسبوع الماضي التي ارتبطت ببعضها بعضًا، وجميعهم بخير، وجميعهم لديهم أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض"، وفقًا لـ"رويترز".

في سياق متصل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم عودته من الحجر الصحي بعد تعرضه لفيروس كورونا في أوائل نوفمبر.