محافظ الأفلاج يزور رجلي أمن أصيبا أثناء مهمة أمنية

بعد ارتطام مركبتهما في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه بهم

قام محافظ الأفلاج تركي الهزاني قبل قليل بزيارة لمستشفى الأفلاج العام للاطمئنان على رجلي أمن أصيبا في حادث مروري أثناء مهمة أمنية قبل يومين، رافقه خلال الزيارة مدير شرطة المحافظة العقيد محمد العاصمي.

وكان رجلا أمن قد تعرضا لإصابة بعد ارتطام مركبتهما في عقم ترابي أثناء تتبع أحد المشتبه به، وتم نقلهما لمستشفى الأفلاج العام لتعرضهما لإصابات استوجبت تنويمهما.



من جهته، تابع محافظ الأفلاج حالة رجلي الأمن المصابين مع الفريق الطبي واستمع لتفاصيل عن ذلك، كما ثمّن الهزاني الدور الكبير الذي يبذله رجال الأمن.



يذكر أن أحد المصابين غادر المستشفى فيما لا يزال الآخر يتلقى العلاج بالمستشفى واحتمال أن يتم تحويله لمستشفيات الرياض.