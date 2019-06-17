"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص

مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.