"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص

مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

6

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 09:41 AM

مديرية الدفاع المدني: يقع في حي الفايزية ولا توجد إصابات ولله الحمد

"مدني بريدة" يخمد حريقاً شبّ في مطبخ منزل ويخلي 7 أشخاص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,195

أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #بريدة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل في حي الفايزية، تمّ إخلاء ٧ أشخاص من المنزل دون أيّ إصابات، ولله الحمد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019