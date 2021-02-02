"المدني" تدخل على خط "الماطرة الجديدة".. شديدة الغزارة بمواقع ومتوسطة بأخرى

دعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ، حتى السبت الموافق 1442/6/24هـ، على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرّائها مناطق (الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطةّ.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.