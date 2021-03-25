جمعان الغامدي يحتفي بسفير جمعية السرطان الدكتور حمد بن جروان

بحضور عبدالله بن سلطان.. تكريماً له عقب الإنجاز العلمي الذي حققه

احتفى الشيخ جمعان بن عواض الزهيري الغامدي، مساء أمس، بسفير جمعية السرطان الشاب الملهم الدكتور حمد بن عبدالله بن جروان الغامدي بالرياض، بحضور الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الشخصيات من أعيان المجتمع بمحافظة المزاحمية، وفق البروتوكولات الصحية المتبعة.

ونوّه الأمير عبدالله بن سلطان بالجهود التي بذلها سفير جمعية السرطان الذي حصل على الدكتوراه رغم إصابته بالسرطان قبل سنتين وسبعة أشهر، مؤكداً أن الشاب "حمد" رمز للعطاء والمثابرة والجد والاجتهاد الذي يتمتع به أبناء الوطن.

ووصف جمعان الغامدي تكريم سفير جمعية السرطان بـ"الواجب" الذي يتشرف به أي مواطن تجاه هذا الشاب الذي سطر بعزيمته قصة كفاح تستحق التقدير من الجميع.