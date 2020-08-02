تفصلنا 3 شهور.. مركز روسي جديد يعلن موعد بدء إنتاج لقاحه ضد كورونا

ماكسيوتوف: في البداية سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز Vector الروسي للبحوث العلمية: إن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.

وأضاف المدير العام، في حديث صحفي اليوم: "نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام؛ لذلك من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل. في البداية سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل" وفق "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين: إن من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة Vector ضد الفيروس، في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.