كورونا.. العراق يسجل 538 إصابة جديدة و153 حالة بقطر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2079622 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 23793 حالة، فيما سجلت 1321 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 2042299 حالة.

قطر

سجلت قطر 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243132 إصابة، فيما سجلت 128 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 240527 حالة.