سفارة المملكة في أذربيجان تحذّر المواطنين من زيارة هذه المناطق

قالت: مَن يزورها دون تصريح يُدرج اسمه بقائمة غير المرغوب فيهم

حذّرت سفارة المملكة لدى أذربيجان، المواطنين، من زيارة عدد من المناطق.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": عزيزي المواطن: بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما تحذّر أن مَن يزورها دون تصريح سيُدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 11:13 AM

قالت: مَن يزورها دون تصريح يُدرج اسمه بقائمة غير المرغوب فيهم

سفارة المملكة في أذربيجان تحذّر المواطنين من زيارة هذه المناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّرت سفارة المملكة لدى أذربيجان، المواطنين، من زيارة عدد من المناطق.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": عزيزي المواطن: بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما تحذّر أن مَن يزورها دون تصريح سيُدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية.

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