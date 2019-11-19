بعد انقطاع دام 13 عامًا.. عودة الدوام الشتوي بمدارس الرياض

يبدأ من السابعة ومنح قادة المدارس صلاحية إلغاء الاصطفاف الصباحي

أصدر مدير تعليم الرياض ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي بعودة الدوام الشتوي في مدارس الرياض، بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة عشر عامًا، وتحديدًا في العام 1427 لدواعي تخفيف الزحام بمدينة الرياض، وفق خطة أمنية شاملة في تلك المرحلة.

وتقرّر أن يبدأ العمل بالدوام الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 27 _3_1441 الموافق 27 نوفمبر، ويبدأ فيه الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة، على أن تبدأ الحصة الأولى في السابعة وخمس عشرة دقيقة، مع تفعيل صلاحية قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وفق ما يراه القائد.

مدير تعليم الرياض الدوام الشتوي مدارس الرياض

144

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 04:22 PM

يبدأ من السابعة ومنح قادة المدارس صلاحية إلغاء الاصطفاف الصباحي

بعد انقطاع دام 13 عامًا.. عودة الدوام الشتوي بمدارس الرياض

عبدالله الشهري

الرياض

8 22,621

أصدر مدير تعليم الرياض ناصر الوهيبي، قرارًا يقضي بعودة الدوام الشتوي في مدارس الرياض، بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة عشر عامًا، وتحديدًا في العام 1427 لدواعي تخفيف الزحام بمدينة الرياض، وفق خطة أمنية شاملة في تلك المرحلة.

وتقرّر أن يبدأ العمل بالدوام الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 27 _3_1441 الموافق 27 نوفمبر، ويبدأ فيه الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة، على أن تبدأ الحصة الأولى في السابعة وخمس عشرة دقيقة، مع تفعيل صلاحية قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي وفق ما يراه القائد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مدير تعليم الرياض الدوام الشتوي مدارس الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019