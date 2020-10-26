مالي.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة

سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 08:15 AM

استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة

مالي.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة المالية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ثلاثة آلاف و440 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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