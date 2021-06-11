"السبيعي" يُشارك في حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في الكوت ديفوار

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جمهورية كوت ديفوار، بدعوة من وزير الدفاع الإيفواري حامد باكايوكو.

وحضر الحفل رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك اتشي، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كميسوكو كمارا، ووزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا، ووزير الداخلية فاغوندو جوماندي، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان ايف لوريان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوت ديفوار.

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11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 12:33 AM

"السبيعي" يُشارك في حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في الكوت ديفوار

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جمهورية كوت ديفوار، بدعوة من وزير الدفاع الإيفواري حامد باكايوكو.

وحضر الحفل رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك اتشي، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كميسوكو كمارا، ووزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا، ووزير الداخلية فاغوندو جوماندي، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان ايف لوريان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوت ديفوار.

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