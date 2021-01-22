كورونا في فلسطين.. 494 إصابة جديدة و12 وفاة و792 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

0

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:33 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 494 إصابة جديدة و12 وفاة و792 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

0 186

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فلسطين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021