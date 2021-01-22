كورونا في فلسطين.. 494 إصابة جديدة و12 وفاة و792 حالة تعافٍ

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.فلسطين فيروس كورونا الجديد
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.