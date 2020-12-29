بداخلها 29 ألف طائر.. لجنة رباعية تضبط مزرعة دواجن بدون ترخيص في جدة

استدعاء صاحبها ومطالبته بإزالة الموقع بعد أخذ التعهدات

ضبطت لجنة رباعية يقودها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مزرعة دواجن غير مرخصة يوجد بداخلها (29) ألف طائر في منطقة "أبو جعالة" جنوب المحافظة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن اللجنة الفرعية مكونة من مكتب وزارة البيئة بالمحافظة وشرطة المحافظة وأمانة المحافظة ومكتب العمل بالمحافظة، وبمشاركة الجهات المساندة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية بالأمانة.

وأكد "الشيخ" أن هذه الجولات التفتيشية، استمرارًا للجهود المبذولة من قبل لجنة أنفلونزا الطيور، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية، مثل محلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية، وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا قدر الله.

وقررت اللجنة استدعاء صاحب المزرعة المخالفة، وأخذ التعهدات اللازمة عليه، ومطالبته بإزالة الموقع وعدم ممارسة النشاط إلا بعد الموافقات واستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة يحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، تمثل في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وإنمائها، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية وتقديم النصح، والمشورة الفنية والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيوانية.

ودعا "الغامدي" المستثمرين ومربي الماشية في منطقة مكة المكرمة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة لخدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة عبر منصة "زراعي" التي تتيح استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، عبر الدخول إلى الرابط https://eservices.mewa.gov.sa/web/login واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وأضاف "الغامدي" "على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة أهمية تعزيز إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع"، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه على رقم طوارئ الثروة الحيوانية ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة.