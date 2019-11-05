شاهد .. "رويترز" تنشر صوراً لشقيقة البغدادي وزوجها عقب اعتقالهما

مسؤول تركي: تمّ اعتقالها في مدينة أعزاز ونستجوبهم مع زوجة ابنها

نشرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، صوراً لشقيقة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي؛ وزوجها، وزوجة ابنهما، بعد أن تمّ اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي بارز لـ "رويترز"، إن تركيا تستجوب "رسمية عواد"؛ شقيقة أبو بكر البغدادي؛ الذي قُتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي.

وأوضح المسؤول التركي أن شقيقة البغدادي تم اعتقالها في مدينة أعزاز- شمالي سوريا، الإثنين، مشيراً إلى أن السلطات التركية تستجوب أيضاً زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتُقلا أيضاً.

وأشار المسؤول إلى أن أخت البغدادي، البالغة من العمر 65 عاماً؛ اعتُقلت في حملة دهم قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها أيضاً عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول: "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي؛ عن العمل داخل داعش".. ولا تتوافر معلوماتٌ كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.

وفي وقت سابق، هدّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو؛ بإعادة سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

ووفق "سكاي نيوز"، اعتقلت تركيا بعض أعضاء "داعش" الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوماً عسكرياً هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء "داعش"، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشدّدين خطراً على أمنها القومي، ولاسيما أنها تعرّضت لهجمات إرهابية عدة في السابق.