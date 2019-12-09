"تعليم القنفذة" يصدر بياناً بشأن طعن طالب لمعلمه في مدرسة بالمظيلف

أكد اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث

أعلنت إدارة التعليم في محافظة القنفذة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث ستتولى التحقيق في القضية.

وأكد الناطق الإعلامي لـ"تعليم القنفذة" محمد شار المرحبي، في بيان له أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، مشدداً على حرص إدارة التعليم باتخاذ كل الإجراءات لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وأشار "المرحبي" في ختام البيان الصحفي، إلى أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة، وذلك بوجود ولي أمر الطالب.

ونشرت "سبق" خبراً في وقت سابق اليوم، بعنوان "دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف"، حيث ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى المدارس الثانوية بـ"المظيلف" شمال القنفذة.

يذكر أنه تعرض معلم في إحدى مدارس مكتب تعليم "المظيلف" والتابع لتعليم محافظة القنفذة، صباح اليوم الاثنين، للطعن على يد طالب بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزته.

وحسب مصادر "سبق" فإن الطالب سدد طعنة لمعلمه وأصابه في فخذه الأيمن، وذلك لخلاف بين المعلم والطالب، ليقوم في حينها قائد المدرسة بإبلاغ الجهات الأمنية والتي حضرت على الفور، ليتم التحفظ على السلاح المستخدم، والقبض على الطالب، وتم تسليم الطالب لمخفر شرطة مركز المظيلف؛ لإكمال الإجراءات ومعرفة دوافع هذا الاعتداء.

وأُدخل المعلم مستشفى المظيلف، بعد أن تم نقله إليه جراء حادثة الاعتداء من قبل أحد الطلاب داخل المدرسة التي يعمل بها، ليتلقى العلاج والقيام بالإجراءات الطبية اللازمة، وهو بحالة صحية جيدة، فيما أكدت المصادر أنه تم التنازل من قبل المعلم عن القضية.