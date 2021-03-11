متحدث "الصحة": التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى

قال: نحثّ الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد تذبذباً في تسجيل حالات كورونا المؤكدة والحرجة، والتزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد من تلقوا اللقاح مليوناً و700 ألف شخص، والتوسع في إعطاء اللقاحات أمر مهم.

وتابع: نحث الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال ‫#تطبيق_صحتي.