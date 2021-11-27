غضبٌ اتحادي لاستدعاء حجازي لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب

قرر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استدعاء الدولي أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي للانضمام إلى قائمته التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قَطَر بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل السفر إلى الدوحة، اختيار أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة ليكون بديلًا للاعب وسط فريق الزمالك أمام عاشور، اللاعب الذي تم استبعاده لإصابته بفيروس كورونا.

وأعربت جماهير "اتحاد جدة" عن غضبها -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- بعد استدعاء أحمد حجازي مدافع الفريق لقائمة منتخب مصر؛ خوفًا على اللاعب من الإرهاق والإصابات في ظل المباريات المهمة التي تنتظر الفريق في الأيام القادمة.

يشار أن المنتخب المصري وقَع في المجموعة الرابعة التي يأتي بها من شمال إفريقيا الجزائر ومصر، إلى جانب منتخبي لبنان والسودان.