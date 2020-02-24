"الجبير" يلتقي سفير بريطانيا لدى المملكة ويتطلع لتوطيد العلاقات

تبادل الأحاديث الودية وعبّر عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.



وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.تبادل الأحاديث الودية، وعبر عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والدفع بها لآفاق أرحب.