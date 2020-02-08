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قال: كنت أكشط الجليد عن سيارتي عندما بدأ يسحب الكاشطة

بالفيديو.. كيف أنقذ رجل نفسه من هجوم ثعلب مسعور؟

أظهرت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة منزلية، رجلًا من بلدة فيسبورغ في ولاية مين الأمريكية، وهو يحارب ثعلبًا قفز عليه من الخلف بينما كان يحاول إزالة الثلج عن سيارته والمضي بها.



وحسب تقرير مصور على موقع "CNN" بالعربية، كان الأمريكي جاك بيكوار يستعد لكشط الجليد عن الزجاج الأمامي لسيارته عندما شعر بشيء يسحب من كاشطة الجليد، ونظر ليكتشف أنه ثعلب.



وحسب الفيديو: قام الثعلب المسعور بتتبع "بيكوار" الذي كان يتعثر ويسقط قبل أن يبتعد عن المكان.



ويروي "بيكوار" قائلًا: "بمجرد أن سقطت في هذا المكان، أصبحت في مرمى مصابيح السيارة الأمامية، وجعلتني الأضواء لا أرى شيئًا، فكان كل همي أن أبعد الحيوان عني بكاشطة الجليد، وأبقي عيني عليه حتى أتمكن من الوصول إلى مكان أحتمي به، ولحسن الحظ لم أتعرض للعض من الثعلب".



ويضيف "بيكوار" أنه اتصل على مركز مراقبة الحيوانات وتم القبض على الثعلب والتخلص منه.

