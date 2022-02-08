97 مخالفة عدم امتثال للإجراءات الوقائية بالطائف.. والأمانة تكثف جولاتها

شملت أكثر من 8 مجمعات تجارية كبرى و13 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع

واصلت أمانة الطائف جهودها الرقابية لتعزيز امتثال الأنشطة والمجمعات التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والاشتراطات الصحية، من خلال جولات رقابية نفّذتها فِرَق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية.

ورافقت "سبق" الفِرَق الميدانية أثناء الجولات الرقابية التي تتابع تطبيق المرافق للإجراءات، من خلال "اعتماد تطبيق توكلنا لدخول الزوار للمرافق، ووضع ملصقات التباعد الجسدي، والتقيد بلبس الكمامة" وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 8 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 13 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما تم ضبط أكثر من 97 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات.

وأشارت الأمانة إلى أن برامج الرقابة البلدية التي يتم تنفيذها على مدار اليوم، تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات، وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.