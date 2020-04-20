هل تسلل "كورونا" إلى الجيش الروسي؟.. الحجر على آلاف الجنود لمدة أسبوعين

تطهير المركبات العسكرية والقطارات المستخدمة في نقلهم

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أنها أمرت بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع، أن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أو ما إذا كان أي من جنودها قد مرض أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها ذكرت أنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

ووفقاً لـ"رويترز"، تشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيروس انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.

وكان من المقرر إقامة العرض بمشاركة 15000 جندي إلى جانب المعدات العسكرية في التاسع من مايو (أيار)، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث كان الكرملين يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي.