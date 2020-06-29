لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا جميعهم من المُقيمين المخالطين

ارتفاع حالات الشفاء إلى 1170

سجل لبنان خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1745 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بارتفاع حالات الشفاء إلى 1170 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 34 حالة وفاة.