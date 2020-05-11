بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب تسيل الأودية والشعاب

لليوم الثاني على التوالي وشملت عدداً من القرى والمراكز التابعة لها

تصوير محيا المطيري: شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، شملت المحافظة، وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.

وشملت الأمطار غرب المهد الصخرة والسايله والسرحية وجنوب صفينة وأم الغيران والذبال والطيار والصلحانية، حيث سالت إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.