"الإحصاء الخليجي": قرابة 99 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 92.1%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19.709 وبلغت الإصابات المؤكدة 2.783.935 حالة

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ99 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.1%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 99.959.967 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.783.935 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.582.148 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.709 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.1%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.