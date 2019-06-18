بعد تحذيرها إيران.. أميركا ترسل سرب مقاتلات "إف15-إيه" إلى الخليج

يعرف بـ"سترايك إيغل"

نقلت قناة "الحرة" عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن سربًا من مقاتلات "إف15-إيه" الأميركية يتجه من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج.



وأوضح مراسل "الحرة" في "البنتاجون"، أن سرب الـ"أف15-إيه" يعرف بـ"سترايك إيغل".



وكانت هيئة القوات المشتركة الأميركية قد حذرت إيران من سوء تقدير قدرات القوات الأميركية.



وأعلن "البنتاجون" أمس إرسال 1000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.



وذكر مصدر في "البنتاجون" لقناة الحرة أن القيادة الوسطى الأميركية أوصت البيت الأبيض بإرسال 5 آلاف جندي، إلا أنه جرت الموافقة على ألف فقط.