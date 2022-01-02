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قال: طهران تريد السيطرة على مأرب ثم اليمن كله

رئيس الوزراء اليمني: السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية

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حذّر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد من خطورة السلاح الإيراني في اليمن، وأكد أن السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار والملاحة الدولية.

وقال "معين": إن إيران تقدّم أسلحة نوعية لمليشيا الحوثي في اليمن، وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن إيران تريد السيطرة على مأرب للسيطرة بشكل كامل على اليمن، طبقًا لقناة "العربية".

وقال "معين": استعادة محاور شبوة والبيضاء والضالع يدعم جبهة مأرب، وأكد أن اتفاق الرياض فرصة نادرة للإصلاحات بكل المجالات.